Телеканал "112 Україна" скасував показ фільму Стоуна

Телеканал "112 Україна" скасовує показ стрічки режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" за рекомендацією Міжнародної редакційної ради.

Про це повідомили на телеканалі.

"Міжнародна редакційна рада рекомендувала керівництву телеканалу "112 Україна" відмовитися від трансляції "Нерозказаної історії України". Беручи до уваги ці рекомендації та неможливість в повній мірі захистити права журналістів в разі застосування санкцій проти телеканалу, команда "112 Україна" ухвалила рішення скасувати показ картини", - йдеться в повідомленні.

"Безпека співробітників телеканалу "112 Україна" та сайту 112.ua для нас понад усе. Ми вдячні Міжнародній редакційній раді за швидку реакцію на ситуацію з погрозами телеканалу з боку націоналістичних сил. Окрім того, закликаю Президента, міністра внутрішніх справ, голову СБУ і всіх, кого це стосується, забезпечити наше право на роботу і безпеку співробітників холдингу", - заявив гендиректор телеканалу "112 Україна" Єгор Бенкендорф.

Також керівництво телеканалу звернулося із заявами до СБУ, ГПУ, МВС, а також до посольств країн G7 та міжнародних організацій з проханням вжити заходів, щоб уникнути будь-яких незаконних дій щодо телеканалу і його співробітників. Читайте також: "Велика ганьба": під СБУ відбулася акція проти показу фільму Стоуна

Як повідомлялося, канал "112 Україна" планував 16 липня показати документальний фільм "Нерозказана історія України" Олівера Стоуна за участю голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і його кума - президента РФ Володимира Путіна.

У стрічці Олівер Стоун розповідає нібито історію України з 2003 року, називаючи війну з Росією "громадянською війною", а Медведчука - "лідером опозиції". Росія в цьому фільмі не зображена як країна-агресор, режисер підтримує російську версію про події в Україні 2014 року. Фільм базується на розповіді Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, й доповнюється міркуваннями президента РФ Путіна. Співрежисером стрічки є українець Ігор Лопатьонок.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пообіцяла моніторити показ фільму Олівера Стоуна на "112 Україна" й жорстко реагувати.