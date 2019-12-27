Тейлор считает, что Зеленский может остаться в стороне от внутренней политики США

Президент Владимир Зеленский вполне может остаться в стороне от американской внутренней политики, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью главному редактору "Зеркала недели. Украина" Юлии Мостовой.

"Зеленский уже сформулировал, что не собирается и не будет вмешиваться в американскую внутреннюю политику на чьей-либо стороне. Он будет руководствоваться украинским законодательством, украинскими национальными интересами. Украинские национальные интересы, безусловно, включают борьбу с коррупцией и дальнейшее сопротивление России, возвращение украинских территорий. Я думаю, что он вполне может остаться в стороне от американской внутренней политики", - отметил дипломат.

Отметим, что Уильям Тейлор покидает свой пост в связи с истечением срока его назначения временным руководителем дипмиссии США в Киеве.

По материалам ZN.ua