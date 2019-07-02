Тимошенко назвала условия для объединения со "Слугой народа" и "Голосом"

"Батькивщина" готова объединиться в новом парламенте с партиями "Слуга народа" и "Голос", но только в случае совместного видения, как прокладывать путь возрождения и становления Украины. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК- Украина.

"Мы можем объединить усилия в коалиции или вне ее со "Слугой народа" и с "Голосом", но в случае, если мы сможем проложить правильный путь", - подчеркнула лидер "Батькивщины".

Председатель партии отметила, что ее цель - при жизни увидеть, что Украина может быть другой. "Дело моей жизни - это мой опыт, мои знания, возможности, моя команда - все вложить в реальное возрождение и становление нашей страны", - сказала она.

Тимошенко убеждена, для этого всем - и молодым и опытным политикам - надо стать едиными вокруг национальных целей и задач, "чтобы мы смогли надежный путь выхода найти".

"Сплав молодости, новизны и опыта - это лучший сплав. Мы хотим, чтобы шанс (для Украины) не был упущен. Не надо терять ни секунды. Надо объединять опыт и новый взгляд", - подытожила политик.