Тимошенко прокомментировала итоги встречи нормандской четверки

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что приветствует возобновление диалога на международном уровне в нормандском формате.

У себя в Facebook она написала, что без нормандского формата "вопрос о прекращении войны невозможно решить".

"Является большим достижением решение об обмене пленными по формуле "всех на всех"...Безусловно, положительным является то, что мир вместе с нами. Что звучит не только вопрос Донбасса, но и Крыма. Что заявлена позиция о том, что сначала - восстановление границы, а затем выборы", - написала Тимошенко.

В то же время, по ее словам, вызывает беспокойство тот факт, что "впервые в истории работы нормандского формата на уровне президента Украины легитимирована формула Штайнмайера, которая становится основой для дальнейших действий".

Она также подчеркнула, что впервые в официальном коммюнике переговоров зафиксировано стремление предоставить особый статус оккупированным территориям не на временной, а на постоянной основе.

"Только имея конкретное объяснение этих пунктов, можно прогнозировать последствия этого раунда переговоров для Украины. Очевидно, что нужен еще один диалог - внутренний, внутри страны. Сейчас как никогда нужен откровенный разговор с обществом", - пишет Тимошенко.

Тимошенко добавила, что "украинцы должны быть уверены, что мир будет настоящим, без потери независимости и суверенитета". По материалам Новое Время.