Трамп не спрашивал у Зеленского разрешения на обнародование стенограммы

Президент Владимир Зеленский заявил, что не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом перед обнародованием расшифровки их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

Об этом украинский президент сказал журналистам после переговоров с американским лидером в Нью-Йорке, сообщает Громадське.

"Я не разговаривал перед этим с президентом Трампом. Это была первая встреча. Вчера мы просто пожали руки и все. Он поздравил меня, сказал, что не видел, чтобы сколько людей голосовали за одного человека, и все", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, советовался ли с ним Трамп перед обнародованием их разговора.

На уточняющий вопрос журналистов, давала ли Украине согласие на публикацию разговора, Зеленский ответил: "Я не против. Я просто не знаю формат, честно вам скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть".

Он отметил, что считает, что иногда звонки между президентами не имеют права публиковаться. По материалам Газета День.