Три фракции в Раде выступили с совместным заявлением в преддверии "нормандского саммита"

Фракции в Верховной Раде "Батьківщина", "Голос" и "Европейская солидарность" потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не нарушать в ходе переговоров в нормандском формате "красные линии" по Донбассу.

Парламентский фракции "Батьківщина", "Голос" и "Европейская солидарность" выступили 3 декабря с совместным заявление в преддверии нормандского саммита по ситуации на Донбассе о недопущении нарушения национальных интересов Украины. Текст опубликовала в Facebook лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

"Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые следуют из продолжающейся агрессии Российской Федерации, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандском формате принципиальных позиций, красных линий, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине", - сказано в документе.

Среди требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому - "никаких компромиссов по поводу унитарного государства и о федерализации; никаких компромиссов по поводу европейского и евроатлантического курса; никаких политических действий, в частности, выборов на оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации - вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля за государственной границей; никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма в Украину; никакого прекращения международных судебных процессов против России".

Фракции требуют обеспечения принципа "сперва безопасность", включающего всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение контроля Украины над украино-российской границей.

"Координируем свои действия для обеспечения незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства, и призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе для защиты Украины", - сказано в заявлении.

Как пишет "Укринформ", представители трех фракций зачитали заявление в парламенте. Во время выступления представителей "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батьківщины" около трибуны собрались все члены этих фракций.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате - с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

15 ноября 2019 года пресс-служба президента Украины сообщила, что новый саммит по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить на саммите сроки обмена "всех на всех" и четкие сроки деоккупации Донбасса. Он считает, что вопрос прекращения войны на Донбассе нужно решать дипломатическим путем. По материалам "Гордон".