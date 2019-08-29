Три претендента на главу Минздрава Украины. Кто они?

После отказа главы Национальной службы здоровья Украины Олега Петренко от соискания должности министра здравоохранения на этот пост, по данным "Украинской правды", претендуют Максим Степанов, Александр Чумак и Ольга Голубовская.

На должность министра здравоохранения Украины после отказа главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олега Петренко претендует три человека. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает 28 августа "Украинская правда".

Собеседники издания утверждают, что Петренко отказался от должности "из-за несогласованности кандидатур заместителей".

Министром здравоохранения могут стать, по данным "Украинской правды", бывший глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов, бывший помощник нардепа Олега Мусия Александр Чумак и внештатный главный специалист Минздрава во время руководства Раисой Богатыревой (которая была министром с декабря 2012 года по февраль 2014 года) Ольга Голубовская.

Издание отмечает, что Чумак и Голубовская входят в группу влияния совладельца компании "Интерхим" Петра Багрия, а Степанов руководил областью, где находится эта компания, "которая в свое время массово производила препараты с содержанием "кодеина", обладающего наркотическим эффектом".

Петренко СМИ называли наиболее вероятным претендентом на должность министра здравоохранения. 28 августа он объяснил, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским они решили, что на нынешней должности в НСЗУ он будет полезнее.

Сейчас министерство возглавляет исполняющая обязанности министра Уляна Супрун. Она была назначена на должность в июле 2016 года.

По материалам издания "Гордон" и "УП"