Труба уволил четырех руководителей ГБР

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства

Информацию об этом в Facebook подтвердила сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

"Полетели головы в ГБР. Первая официальная волна увольнений. Помните тех 27 кандидатов, которых Роман Труба 4 месяца не назначал, в потом таки назначил 23 из них? Похоже, что еще тогда "предусмотрительный" директор ГБР "чувствовал", что не справятся эти люди с работой", - написала она.

В частности, Труба уволил директора теруправления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Тура, руководителя финансового управления Дениса Луцика, руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Труба подписал соответствующие указы 28 мая. Всех уволили за "несоответствия занимаемой должности".

Всех должностных лиц в 2018 году выбрала конкурсная комиссия, которая по ст. 13 закона о Госбюро, должна была выдать соответствующее представление об увольнении руководителей,. Только тогда директор ГБР мог бы их освободить от должности.

По материалам DsNews