У Гройсмана відреагували на недопуск Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС

У глави українського уряду зазначили, що склад делегації на саміт формує президент, а не прем'єр-міністр.

Речник прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук висловив здивування словами віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе, що глава українського уряду сприяв тому, що її не пустили на саміт Україна-ЄС. Про це йдеться у повідомленні у Facebook.

"Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна-ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр. Тому її слова виглядають не більше ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткових балів", - зауважив він.

Раніше Климпуш-Цинцадзе, яку в понеділок, 8 липня, не пустили на саміт Україна-ЄС, звинуватила Гройсмана у тому, що він викреслив її зі списку учасників. За її словами, Гройсман провів неофіційні комунікації та виключив її зі списку делегації. На її думку, це є негативним сигналом для співпраці з ЄС, оскільки команда, яка працює над щоденними завданнями євроінтеграції, відсторонена від участі в головній події року в цій сфері, повідомляє Тиждень.ua.