У Раді оголосили про виключення з фракції "Слуга народу" Полякова і Скороход

У Верховній Раді України на пленарному засіданні повідомили про виключення з депутатської фракції "Слуга народу" народних депутатів України Антона Полякова і Анни Скороход. Про це повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

"Згідно з протоколом засідання депутатської фракції "Слуга народу" від 15 листопада 2019 року повідомляю про виключення зі складу депутатської фракції "Слуга народ" нардепів Антона Полякова і Анни Скороход", - наголосив Разумков.

Нагадаємо, у листопаді "слуги народу" виключили з фракції Скороход та Полякова.

У СН заявляли, що Скороход та Поляков порушували домовленості фракції "Слуга народу".

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що уже третього народного депутата - Романа Іванісова - було виключено зі "Слуги народу", у партії продовжується очищення.