У Штайнмайера подтвердили намерение встретиться с Зеленским

У Федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера запланирована двусторонняя встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом УНН сообщили в понедельник в прес-службе Федерального президента.

"Это подтверждается. Бундеспрезидент Франк-Вальтер Штайнмайер и г-н Зеленский собираются встретиться на двусторонней основе в среду утром в Токио", - ответил собеседник.

В пресс-службе отметили, что не могут назвать конкретную тему, которая будет подниматься на встрече, и высказали мысль, что "это будет общее обсуждение текущей политики и развития отношений".

Отметим, ранее в Офисе Президента сообщили, что упомянутая встреча запланирована.

Как известно, 21-24 октября Президент Украины Владимир Зеленский совершает рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи Главы государства с Премьер- министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.