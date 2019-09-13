У "Слуг народа" уже есть 35 кандидатов в новый ЦИК

"Слуга народа" готова представить своих кандидатов в ЦИК - их уже 35 человек

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия на брифинге в Верховной Раде, передает Лига.нет.

"У нас был долгий процесс рекрутинга, сейчас есть список из 35 кандидатов, из надо сделать шорт-лист, чтобы люди выглядели нормально, с профессиональной и общественной точки зрения", - сказал Арахамия.

Кроме того, он отметил, что своих кандидатов фракция может презентовать уже в понедельник, 16 октября.

"Вы же видели, что мы можем турбо-работать, в воскресенье кто-нибудь будет работать над составлением этого шорт-листа, проводить окончательные собеседования, и будем подавать", - заявил Арахамия.

По его словам, среди кандидатур нет действующих депутатов. Решение об увольнении всего состава ЦИК Арахамия назвал "миксом профессионального и политического решения, 50 на 50".

Как сообщалось, на планарном заседании 13 сентября Верховная Рада 9-го созыва приняла в целом проект постановления об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии. Проект постановления No2127 "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" поддержал 341 народный депутат.

По мнению бывшего министра по делам ветеранов, народного депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирины Фриз, президенту Владимиру Зеленскому понадобилась смена состава ЦИК, чтобы "провести выбор на временно оккупированной части Донбасса". По материалам DsNews