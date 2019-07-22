У "Слузі народу" сказали, які законопроекти першими внесуть в Раду

Президентська партія в першу чергу планує внести до парламенту чотири законопроекти, в тому числі, про зняття депутатської недоторканності

В першу чергу президентська партія планує внести до парламенту чотири законопроекти. Про це сьогодні на брифінгу заявив глава партії Слуга народу Дмитро Разумков, відповідаючи на питання журналістів.

За його словами, серед першочергових законодавчих інціатів президентської партії буде законопроект про зняття депутатської недоторканності; внесення змін до регламенту Ради; внесення змін до Конституції, пов'язаних з відкликанням або достроковим припиненням повноважень народного депутата.

Також буде внесений законопроект, який передбачає покарання за неперсональне голосування (кнопкодавство).

За його словами, перше засідання новообраної Верховної Ради може відбутися або в кінці серпня, або на початку вересня. Це залежить від того, як швидко ЦВК встановить результати виборів.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у президентській партії за підсумками виборів розраховують на 255 місць у новій Верховній Раді.

За даними ОПОРИ, незначні порушення на дострокових виборах до Верховної Ради не вплинули на хід голосування, а процес волевиявлення був організований і проведений державою з дотриманням вимог українського законодавства і демократичних стандартів