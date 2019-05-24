У Вакарчука назвали главные требования к кандидатам в нардепы в партию "Голос"
2019-05-24 14:19
В партии "Голос" Святослава Вакарчука заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
В частности, кандидаты в парламент от партии "Голос":
- Имеют незапятнанную репутацию. Не зависят от олигархов и готовы объяснить свое состояние.
- Отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и Закона Украины “Об очистке власти”.
- Разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии “Голос”.
- Имеют профессиональные или общественные достижения в своей сфере и видение, как воплотить лучшие изменения в масштабах страны.
- Ставят общественные интересы выше личных и готовы работать в команде для достижения результатов.
- Не находились и не сотрудничали с режимом Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.
- Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре.
- Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами.
- Не противодействовали Революции достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины.
- Не являются действующими народными депутатами Украины.
Сообщается, что персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии.
Также на съезде будет решено, кого поддерживать на одномандатных округах.
В частности, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа. По материалам Новости без границ