У Вашингтоні підняли синьо-жовтий стяг до Дня прапора України

У Вашингтоні у посольстві України в США в День Державного прапора України урочисто підняли синьо-жовтий стяг.

Про це 23 серпня повідомляється у Twitter посольства.

Ukraine's National Flag Day У Вашингтоні у Посольстві України в США в День Державного Прапора України урочисто підняли синьо-жовтий стяг. pic.twitter.com/4bRMwmiwJT - UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 23 августа 2019 г.

Як відомо, на Софійській площі у Києві у п'ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участі президента України Володимира Зеленського.

Напередодні Зеленський запропонував українцям взяти участь у флешмобі, присвяченому Дню прапора.

"Давайте прикрасимо в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати українські прапори з вікон. Щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і взагалі ціла країна стали жовто-синіми", - сказав президент у відеозверненні.

До слова, День Державного прапора був встановлений указом президента України від 23 серпня 2004 року.

Нагадаємо, у Києві традиційно 23 серпня відбудуться церемонії підняття Державного Прапора України на Софійській площі, біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в усіх районах столиці.