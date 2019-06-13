У Зеленского хотят к 2024 году перевести 90 % госуслуг в онлайн-режим

В Администрации Президента состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".

Об этом сообщила пресс-служба АП.

В нем, в частности, приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ. К обсуждению присоединился Президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично "буду обращаться" к тем государственным служащим, которые сопротивляются на местах", - сказал Зеленский.

По словам советника Президента Михаила Федорова, перевод государственных услуг в онлайн способствовать не только комфорта граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90 % всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ИТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил Федоров.

Сообщается также, что во время встречи представители Коалиции предоставили Зеленскому свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации.

Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).

Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий. Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. После документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей. По материалам #Буквы