У Зеленского раскрыли детали переговоров с Трампом в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили энергетическую безопасность, возвращение оккупированных территорий и преодоление коррупции в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов.

Об этом Зеленский рассказал журналистам по завершению переговоров.

Президенты обсудили ситуацию на Донбассе и оккупированный Крым. Зеленский сообщил Дональду Трампу о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира.

Также обсуждались реформы и борьба с коррупцией.

"Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил его в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна", - сказал Зеленский.

Также президенты Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что состав участников "нормандского формата" пока не будет расширен за счет США. По материалам ASPI