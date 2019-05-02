У Зеленского рассказали, когда назовут своих министров

До инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского в его команде не будут называть фамилии людей, которых он будет назначать на ключевые должности.

Об этом в интервью видеопроекту УП "Четко интервью" рассказал соратник Владимира Зеленского, креативщик его избирательного штаба Юрий Костюк.

На вопрос о том, когда у Зеленского представят его команду, в частности руководителя СБУ, генпрокурора, министра обороны и МИД, начальника генштаба, Костюк ответил:

"Как только команда зайдет в Администрацию президента, появится доступ к определенной информации".

Представитель Зеленского заявил, что новоизбранный президент не назовет фамилий на вышеупомянутые должности до своей инаугурации.

"Мы не можем назвать главу СБУ или, например, генпрокурора, потому что одно дело - назвать этого человека, а другое - назначить. Мы сейчас не имеем ресурсов полноценно проверить людей так, как это должно быть - проверить, есть ли у них родственники в России, их бэкграунд, какова реальная их биография", - утверждает Костюк.

По его словам, в команде Зеленского считают, что "должна быть проверка не только спецслужб, но и со стороны общественности".

"Сегодня общественные активисты пользуются в обществе большим уровнем доверия и находят скелеты в шкафу лучше, чем кто-либо. Поэтому когда будет полноценная проверка, тогда этих людей можно будет называть", - считает Костюк