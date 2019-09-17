Украина должна оставаться страной-транзитером и с Nord Stream 2 - правительство ФРГ

Официальный Берлин по-прежнему настаивает на том, что Украина должна оставаться государством-транзитером российского газа в Европу и в случае начала функционирования Nord Stream 2.

Об этом во вторник заявили в правительстве ФРГ.

"Что касается политического измерения проекта Nord Stream 2, то для федерального правительства главное, чтобы Украина оставалась страной транзита газа и с "Северным потоком-2", - заявил представитель немецкой власти.

По его словам, канцлер неоднократно указывала, что продолжение транзита газа через Украину после 2019 года в интересах Германии и других стран- членов ЕС. "Эта позиция остается неизменной", - подчеркивают в правительстве. Читайте также: Надежность украинской ГТС не подлежит сомнению - Лайчак

Отмечается, что разработка договора о транзите газа между Россией и Украиной, а также любые другие альтернативы являются предметом продолжающихся трехсторонних переговоров между Европейской Комиссией, Россией и Украиной. Федеральное правительство тесно общается с ее участниками, уверяют в Берлине.

Европейская Комиссия подтвердила, что трехсторонние переговоры между ЕК, Украиной и РФ о транзите российского газа европейским потребителям по территории Украины состоятся в четверг, 19 сентября. По материалам Укринформ