Украина представила в суде ООН окончательные ходатайства по иску против РФ

Елена Зеркаль, агент Украины по делу по иску против России в Международном суде ООН, в пятницу во время заключительного раунда аргументов представила окончательные ходатайства Украины по делу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В рамках иска Украина обвиняет РФ в нарушении двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как отметила на слушаниях Зеркаль, Украина просит суд отклонить предварительные возражения России, которые она заявила в представлении от 12 сентября 2018 года.

Украина также просит суд вынести решение и объявить, что он обладает юрисдикцией рассматривать дело по существу, и перейти к рассмотрению требований. Или же вынести решение и объявить, что возражения, представленные Российской Федерацией, не имеют исключительно предварительного характера.

"Украина обратилась в этот суд как в последнюю инстанцию. Россия может чувствовать себя уполномоченной травить своих соседей и сеять нестабильность в мире. Однако мы не должны молчать, когда Россия нарушает международные договоры. Мы не должны поддаваться их манипуляциям", - отметила Елена Зеркаль.