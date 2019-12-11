Украина рассчитывает на продление европейских санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом 11 декабря проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, в ходе которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Зеленский проинформировал Мишеля о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже, - рассказали в пресс-службе.

Зеленский выразил надежду, что ЕС продолжить антироссийские санкции.

Рассчитываю, что лидеры государств - членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, - сказал он.

Президент Европейского совета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе, добавили в пресс-службе.

Экономические санкции ЕС против России завтра будут продлены еще на полгода. По материалам http://www.trust.ua