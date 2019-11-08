Украина vs Россия. В Гааге суд сегодня огласит решение

Сегодня Международный Суд ООН объявит свое решение относительно предыдущих возражений РФ по делам о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ). Об этом сообщила у себя в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины в деле "Украина против Российской Федерации" Елена Зеркаль.

"Это будет сложный день и важный одновременно. Cтанет ясно, какой именно подход будет применять суд к этому делу. Будет ли это исключительно формальный подход, на применении которого настаивает РФ, или суд примет позицию Украины и будет обращать внимание на то, что гибридная агрессия требует гибридной реакции на нее", - подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что кроме агрессии Россия прибегла к нарушению многочисленных норм международного права. "Нашим ответом и реакцией является использование различных площадок для привлечения России к международной ответственности за такие нарушения", - добавила она.

Объявление решения состоится в открытом судебном заседании в 15:00 по местному времени, уточняет Укринформ. Если аргументы Украины признают убедительными, то Международный суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украине будут помогать юридические советники Марни Чик и Джонатан Гимблет из международной юридической компании "Covington & Burling LLP".

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Украина обвиняет Россию в спонсировании и снабжении гибридной армии РФ в Донбассе; обстрелах из РСЗО кварталов Мариуполя и Краматорска, а также пассажирского автобуса у Волновахи; сбивании лайнера МН17; запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и многих других преступлениях.

19 июля Зеркаль заявляла, что международные суды вроде масштабного процесса "Украина vs Россия" - это своего рода юридические Сталинградские битвы, которые дают стратегическое преимущество стороне, которая выиграет. По материалам ЛІГАБізнесІнформ.