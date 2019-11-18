Украина вышла из еще одного соглашения по СНГ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в СНГ.
Об этом сообщается в соответствующем указе, опубликованном на официальном сайте Офиса Президента.
"Выйти из Соглашения о мерах по обеспечению улучшения расчетов между хозяйственными организациями государств - участников Содружества Независимых Государств, утвержденного в г. Ташкент 15 мая 1992 года", - говорится в указе.
Ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба называл СНГ "клубом неудачников, который ни на что не способен.
20 мая прошлого года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не соответствуют национальным интересам страны.
10 декабря прошлого года Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией. По материалам #Буквы.