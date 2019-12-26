Украинцы назвали Порошенко вторым после Зеленского политиком года

Пятый президент Украины Петр Порошенко стал вторым после действующего президента Владимира Зеленского политиком года по версии украинских граждан

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Политиком 2019 года однозначно признан Владимир Зеленский - его назвали в открытом опросе 46% населения. Далее следуют: Петр Порошенко (7,5%, в прошлом году - 16%), Юлия Тимошенко (3%, в прошлом году - 12%), Дмитрий Разумков (3%), Юрий Бойко (3%, в прошлом году - 4%), Виктор Медведчук (2%)", - говорится в сообщении.

При этом 24% респондентов назвали ни одной кандидатуры (в 2018 году таких было 25%).

Главным политическим событием 2019 году в Украине граждане назвали парламентские и президентские выборы (58% граждан). Далее следуют: освобождение пленных (8%), "нормандская" встреча (5%), получение Томоса (2%), разведение войск на Донбассе (2%), внедрение рынка земли (2%).

Ни одного события не смогли назвать 16% опрошенных украинский (в прошлом году - 12%). По материалам Еспресо TV