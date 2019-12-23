Украинцы назвали Зеленского политиком года - опрос Рейтинг

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, 47% опрошенных украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года в Украине.

Почти на 10%: Рейтинг Зеленского вырос за последние две недели - опрос Рейтинг

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения, сообщает исследование.

Юрия Бойко, Дмитрия Разумкова и Юлию Тимошенко назвали политиком года 8-10% опрошенных, Петра Порошенко, Виктора Медведчука, Святослава Вакарчука и Владимира Гройсмана - по 5-7%.

"Бойко, Медведчука, Рабиновича чаще выбирали жители Юга и Востока.

Тимошенко - Центра и Запада, Порошенко - Запада. Среди сторонников партий Европейская солидарность, Батькивщина и Оппозиционная платформа - За життя лидеров этих сил чаще выбирали как политиков года, чем Зеленского", - говорится в исследовании.

Среди сторонников партии Голос Зеленский получил лучший результат чем Вакарчук.

Опрос проводился социологической группы Рейтинг среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе участвовали 2500 респондентов. Исследование проводилось в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,0%. Сроки проведения исследования - 13-17 декабря 2019 года. По материалам "Новое время".