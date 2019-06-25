Украинская делегация приостанавливает участие в работе ПАСЕ

Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения, уничтожающего санкционный механизм. Это решение уже принято и будет объявлено в ближайшее время, - сообщает "Европейская правда".

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонида Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участия в дальнейших дебатах до конца дня.

В среду украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

Также уже принято решение о том, что после обжалования полномочий российской делегации, вне зависимости от решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

Демарш украинской делегации принят в знак протеста против спорного решения ПАСЕ, принятого минувшей ночью, которое существенно сузило возможности введения санкций против делегации РФ, а также других государств, нарушающих принципы СЕ.

Ожидается, что украинский парламент может также принять совместное решение о дальнейшей работе в ПАСЕ. Под вопросом также голосование украинских депутатов на выборах генерального секретаря СЕ.

Прошлой ночью решением ПАСЕ существующий механизм санкций был отменен, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации или наложить мелкие санкции. Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ. По материалам "Остров".