Украинская стратегия: кто вошел в список партии Гройсмана

Список партии Украинская стратегия возглавил премьер-министр Владимир Гройсман.

В список партии Украинская стратегия вошли премьер-министр Владимир Гройсман, министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

Также в список вошли бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, секретарь Винницкого городского совета Павел Яблонский, народные депутаты из фракции Народный фронт Андрей Тетерук и Виктор Еленский. По материалам ICTV Факти