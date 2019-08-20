Україна та Ізраїль домовилися вирішити проблему щодо масових відмов українцям у перетині ізраїльського кордону

Україна та Ізраїль, між якими запроваджено безвізовий режим, домовилися остаточно вирішити проблему масових відмов українським громадянам у перетині ізраїльського кордону.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Останнім часом наші держави активно співпрацюють і в міграційній сфері. Йдеться про численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю. Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему", - заявив Глава держави. Володимир Зеленський також наголосив, що громадяни обох країн повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму.

"Громадяни обох держав повинні максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українські громадяни не повинні тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю", - наголосив Президент України.