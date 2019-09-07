Україна та Росія розпочали побмін поневоленими

Україна та Росія у суботу вранці розпочали обмін поневоленими. В аеропорту "Бориспіль" зібралися родичі українських політв'язнів в очікуванні своїх близьких. Між Києвом та Московою відкрито аеропоростір для здійснення перельотів спеціально виділеними літаками.

Про початок обміну повідомив російський адвокат Ніколай Полозов.

"Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їхнього звільнення. Тепер можна сказати: процес пішов", - написав Полозов на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомили репортери "Громадського" із Москви, зі СІЗО "Лєфортово" о 8:45 виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу. Ці ж автобуси приїхали в урядовий аеропорт "Внуково-2".

Ніколай Полозов підтвердив, що всіх 24-ох військовополонених моряків привезли зранку на автобусах до аеропорту. Очікується відліт на Київ. "Як тільки владнають всі формальності з того і цього боку, процедура буде реалізована", - повідомив Полозов.

Моряків звільнили на поруки уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, додав адвокат.

Російське видання "Комсомольская правда" опублікувало знимку із автобуса.

Зі слів російського адвоката Марка Фейґіна, обмін відбуватиметься у форматі "35 на 35". Україні передадуть 24 моряки і 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Євген і Артур Панови, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекіров.

Станом на 11:00 при виїзді з Києва стояли автобуси з родичами політв'язнів і полонених. Вони чекали дозволу на виїзд до аеропорту "Бориспіль".

Колишня омбудсмен України, долучена Віткором Медведчуком до переговорного процесу, Ніна Карпачова офіційно підтвердила те, що президенти домовилися про обмін за формулою "35 на 35".

"Український Президент Зеленський помилував 16 осіб, з них - три жінки. Російський президент Володимир Путін помилував 11 осіб", - розповіла Карпачова аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Таким чином, 24 українських військових моряки повертаються додому плюс 11 помилуваних. Серед них летить наш громадянин - режисер Олег Сенцов", - додала вона.

Вона уточнила, що Україна напередодні відпустила під особисті зобов'язання 19 осіб, які пішли на обмін, 16 були помилувані.

Нагадаємо, що Росія мала видати Україні моряків без жодних передумов, на підставі рішення Морського трибуналу, проте змусила офіційний Київ включити їх до квоти "35 на 35".