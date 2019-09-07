В аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев

В киевском аэропорту "Борисполь" ожидают прибытия из Москвы самолета с 35 освобожденными украинскими гражданами.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 12:00 в VIP-терминал прибыли главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

В начало первого журналистов запустили внутрь терминала на специально отведенное место у взлетной полосы. По состоянию на 12:20 видно, как по взлетной полосе терминала движется несколько автобусов с людьми, скорее всего родственниками.

Как ожидается, после прибытия на родину все освобожденные украинцы, пройдут медицинское обследование, после чего отправятся домой. Родственники, которые уже ожидают их в аэропорту "Борисполь", скорее всего, будут сопровождать транспорт с освобожденными