В аэропорту Киева задержали экс-министра здравоохранения Богатыреву

Бывший министр здравоохранения времен президента-беглеца Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией. Об этом сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Богатыреву обнаружили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов", - рассказали в ГПСУ.

В Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа.

Сотрудники Нацполиции задержали ее в аэропорту "Жуляны".

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Богатырева скрывалась от следствия почти 5 лет.

Напомним, Голосеевский суд столицы принял о закрытии уголовного производства против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. По материалам Vector News.