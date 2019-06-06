В АП не видят конфликта в отношениях Президента и Верховной Рады

На данный момент кризиса в отношениях Президента и парламента нет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как, заявил представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук, кризиса в отношениях Президента и Верховной Рады на данный момент нет.

"Сегодня есть большой кризис не в отношениях Президента и парламента. Мне кажется, есть большой конституционный кризис в понимании отношений народа Украины и власти, которая осталась. И сегодня мы видим, какой кредит недоверия ко многим институциям власти существует в обществе. И для нас очень важно, что мы должны все удовлетворить запрос, высокий общественный запрос на перезапуск сегодняшней политической системы", - сказал Р. Стефанчук.

"Опять же, мы видим это непутевое сопротивление, мы видим консолидацию усилий всех, кто не желает этих изменений, но мы уверены, что в границах, определенных Конституцией Украины мы будем прибегать ко всем механизмам для того, чтобы Президент Украины имел возможность влиять на ситуацию и удовлетворил запрос народа Украины на изменения", - добавил представитель Президента в Раде.

Напомним, 6 июня парламент отказался увольнять по требованию Президента главу МИД Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главу СБУ Василия Грицака.

Кроме того, Рада продолжает игнорировать законодательные инициативы В. Зеленского, не включая в повестку дня его законопроекты. По материалам ГолосUA