В Баку прошла официальная церемония встречи Зеленского и Алиева

В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Азербайджанf Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщается на сайте президента.

Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики - главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.

После окончания встречи состоятся переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.

По итогам встречи президенты сделают заявления для СМИ.

Напомним, в понедельник вечером Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику. О поездке президента в Азербайджан стало известно еще 28 ноября. Подробнее о перспективах визита читайте в материале LB.ua "Киев теряет деньги, а Баку создаёт глобальный транзитный хаб".По материалам LB.ua (фото president.gov.ua)