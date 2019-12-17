В Баку прошла официальная церемония встречи Зеленского и Алиева
В Баку началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Азербайджанf Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщается на сайте президента.
Официальная церемония встречи состоялась на площади возле резиденции президента Азербайджанской Республики - главы государств осмотрели строй роты почетного караула. Прозвучали государственные гимны Украины и Азербайджана.
После окончания встречи состоятся переговоры делегаций под председательством Зеленского и Алиева. Также будут подписаны двусторонние документы.
По итогам встречи президенты сделают заявления для СМИ.
Напомним, в понедельник вечером Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую Республику. О поездке президента в Азербайджан стало известно еще 28 ноября. Подробнее о перспективах визита читайте в материале LB.ua "Киев теряет деньги, а Баку создаёт глобальный транзитный хаб".По материалам LB.ua (фото president.gov.ua)