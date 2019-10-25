В ближайшее время выборы в ОРДЛО невозможны - глава ЦИК

Глава ЦИК Олег Диденко объяснил, что местным выборам на Донбассе должно предшествовать восстановление Украиной контроля на границе и вывод всех иностранных вооруженных формирований.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что провести выборы на оккупированном Донбассе сейчас невозможно. Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

"Чтобы их там провести, необходимо обеспечить безопасность. Украина должна взять под контроль государственную границу, иностранные вооруженные формирования с этой территории нужно вывести. Президент Зеленский открыто говорит, что выборы под дулами автоматов не будут соответствовать стандартам", - сказал глава ЦИК.

Кроме того, по словам Диденко, необходимо законодательно урегулировать вопрос проведения выборов на Донбассе, так как сейчас действует закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, согласно которому выборы там не проводятся.

"Чтобы хотя бы теоретически говорить о проведении выборов на этих территориях, нужно принять другой закон. Это компетенция Верховной Рады. Какие она пропишет процедуры, что предусмотрит, пока прогнозировать сложно", - добавил Диденко.

Также он рассказал, что одна из ключевых технических проблем проведения выборов в ОРДЛО касается возобновления работы структур по ведению реестра избирателей.

"На момент оккупации в 2014 году мы зафиксировали данные, но потеряли контроль над отделами ведения реестра на оккупированных территориях, поскольку потеряли контроль над территориями. Как на Донбассе, так и в Крыму. Что там происходит сейчас, никто не знает. Возобновление работы структур по ведению реестра избирателей - одна из ключевых проблем, которую придется решить перед проведением выборов на временно оккупированных территориях после их освобождения", - добавил он.

1 октября 2019 года члены трехсторонней контактной группы и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей дали письменное согласие на утверждение текста "формулы Штайнмайера", которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений по поводу местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, положения "формулы Штайнмайера" заключаются в том, что закон об особом статусе ОРДЛО начнет действовать при условии проведения в этих районах местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов стандартам организации.

Закон "Об обеспесении прав и свобод граждан и о правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" действует с апреля 2014 года. По материалам Гордон.