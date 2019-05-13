В четверг Рада может рассмотреть вопрос реформы парламента

На этой пленарной неделе Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос реформы парламента. Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Рады напомнил, что в прошлый раз нардепы не смогли консолидироваться для рассмотрения этого вопроса.

"В четверг я буду ко всем обращаться с большой просьбой поддержать блок вопросов реформы парламента. Предыдущий раз сигнальное голосование дало нам отрицательный результат. Я очень надеюсь, что на этот раз мы сможем консолидироваться", - сообщил Парубий.

По его словам, в четверг парламент также рассмотрит вопрос международных ратификаций.

Напомним, на прошлой пленарной неделе Парубий заявил, что в Верховной раде недостаточно голосов для рассмотрения законопроектов по реформе парламента. Так, во время сигнального голосования соответствующий законопроект No7550 поддержали лишь 163 народных депутата. Поэтому нардепы так и не перешли к его рассмотрению.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Рады заявил, что роль украинского парламента должна быть усилена путем принятия ряда законов, среди которых проект закона о реформе парламента, а именно о распределении комитетов в парламенте.