В ЦИК заявили, когда стоит ожидать окончательные результаты выборов

Из-за рассмотрение исков, которые касались протоколов об итогах голосования, объявление результатов затягивают

Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные результаты выборов в Верховную Раду еще до 5 августа.

Об этом на брифинге 1 августа сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Она показала слайд с перечнем округов, которые на сегодня, по мнению ЦИК, являются проблемными и могут повлиять на установление итогов голосования. "Для вашего понимания, после дня голосования всего было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах, которые касались протоколов об итогах голосования. В удовлетворении 42 было отказано, 5 оставлены без рассмотрения, 14 удовлетворены, на 13 сейчас находятся в производстве", - сказала Слипачук.

Вместе с тем она выразила надежду, что в течение 2-3 дней процесс рассмотрения этих производств завершится.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Спустя месяц - 20 июня - Конституционный суд Украины признал роспуск парламента законным.

Внеочередные выборы в Верховную Раду были назначены и состоялись в Украине 21 июля. По результатам обработки ЦИК 100% протоколов в парламент нового созыва проходят пять партий: "Слуга народа" получила 43,16% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, а "Голос" - 5,82%. Явка составила 49,8%.

Он вышел рассказать о блокировании подсчета голосов на 50 избирательном округе. Андрей Аксенов, по предварительным данным, занимает второе место и заявляет о фальсификациях. В округе с отрывом в 200 голосов его побеждает кандидат от "Оппоблока" Руслан Требушкин. Самого же Аксенова обвиняют в наличии второго российского гражданства и сепаратистских взглядах. По материалам ТСН.ua