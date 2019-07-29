В декларациях нардепа Кононенко и мэра Днепра Филатова нашли признаки уголовных нарушений

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в декларациях народного депутата и еще 5 субъектов декларирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в декларациях народного депутата и еще 5 субъектов декларирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Установлены признаки декларирования недостоверных сведений в декларациях народного депутата VIII созыва Игоря Кононенко, Днепровского городского головы Бориса Филатова, бывшего заместителя Министра энергетики и угольной промышленности Игоря Диденко, судьи Вышгородского районного суда Киевской области Людмилы Толкачовой, первого заместителя председателя Бориспольской райгосадминистрации Киевской области Руслана Садовского и председателя Заставновского районного совета Черновицкой области Сергея Капицкого", - говорится в сообщении.

По данным Нацагентства, Игорь Кононенко, подавая декларацию 2015 года (исправленную), указал недостоверные сведения о количестве и номинальной стоимости акций 3 акционерных обществ, зарегистрированных на территории Украины, и 2 иностранных компаний, которые принадлежали ему на праве собственности, и не задекларировал полученный доход члена семьи (невестки).

"Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации народного депутата 2015 года составляет почти 7,6 млн грн", - уточнили в НАПК.

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А по результатам проверки деклараций Бориса Филатова по 2016 и 2017 годы было установлено, что Днепровский мэр не отразил информацию о земельном участке, мотоцикле и судне, принадлежащих ему на праве собственности, и земельный участок, принадлежащий ему на праве аренды, а также дом, который принадлежит жене. Кроме того, указал недостоверные сведения об источнике и размере собственного дохода и дохода жены.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 485 тыс. грн и 519 тыс. грн соответственно", - отметили в Нацагентстве.

Игорь Диденко, подавая декларацию 2015 года (исправленную), не указал сведения о собственном доходе в виде суммы возвратной финансовой помощи и дивидендов. Общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2015 год, по данным Нацагентства, составляет почти 4 млн грн.

По результатам проверки декларации Людмилы Толкачовой за 2017 будо установлено, что судья не отразила сведения о наличии жилых домов, принадлежащих дочери и зятю, а также отметила недостоверные сведения о размере полученных ими доходов и собственных финансовых обязательств, которые возникли в результате невозврата средств, полученных в качестве займа от третьего лица.

"Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации судьи за 2017 год составляет более 790 тыс. грн", - уточнили в НАПК.

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О выявленных правонарушениях Нацагентство сообщило НАБУ, направив обоснованные выводы. Нацполиции сообщили о декларировании недостоверной информации Русланом Садовским и Сергеем Капицким.

Руслан Садовский в декларации за 2017 год указал недостоверные сведения по ряду земельных участков, принадлежащих жене, и не отразил сведения о ее корпоративных правах. Общая сумма недостоверных сведений в декларации, по данным НАПК, составляет более 1,6 млн грн.

По результатам проверки деклараций Сергея Капицкого за 2016 и 2017 годы установлено, что председатель районного совета отметил недостоверные сведения о стоимости имущества, принадлежащего члену семьи (жене) на праве собственности, не указал сведения о наличии у него и его жены ряда земельных участков, полуприцепа, который находится у него на праве собственности, дохода, полученного женой от предпринимательской деятельности, и доход в виде возвратной финансовой помощи от ряда предприятий, а также корпоративные права жены.

Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2016 и 2017 годы составляет более 5,9 млн грн и 2,6 млн грн соответственно, уточнили в НАПК.