В ЕС ожидают, что новые власти Украины, которые получили сильный мандат на выборах, будут отвечать ожиданиям ее граждан

В Европейском Союзе ожидают, что новые власти в Украине, которые получили сильный мандат на недавних выборах от граждан страны, буду отвечать их ожиданиям, а также надеются, что недостатки, выявленные наблюдательной миссией ОБСЕ, будут устранены до следующих выборов.

Речь об этом идет в заявлении пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь дал сильный мандат на проведение реформ на следующие пять лет. Теперь новые власти обязаны отвечать ожиданиям граждан Украины", - заявили в ЕС.

В заявлении констатируется, что, согласно предварительной оценке Миссии ОБСЕ / БДИПЧ по наблюдению за выборами, "основные права и свободы на парламентских выборах были в целом соблюдены". "Кампания была конкурентной, а избирательная администрация - компетентной и эффективной. Миссия, однако, сообщила о покупке голосов и переплетении деловых и политических интересов, которые диктуют освещение выборов в СМИ, а также о других злоупотреблениях, особенно в мажоритарных округах. Важно, чтобы украинские власти недостатки, выявленные на основе рекомендаций ОБСЕ / БДИПЧ, устранили до установленного избирательного цикла, включая местные выборы 2020 года", - уверены в ЕС.

При этом пресс-секретарь заверил, что ЕС поддерживает демократическую, стабильную и процветающую Украину. "Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития нашей политической ассоциации и экономической интеграции и продолжения процесса реформ, лежащих в основе нашего Соглашения об ассоциации, и тесного сотрудничества с этой целью с новой Верховной Радой и новым правительством, когда оно будет сформировано", - отметил он.

В этой связи в ЕС уточнили, что эти реформы включают укрепление правопорядка, борьбу с коррупцией, энергетическую и макроэкономическую стабильность на благо граждан Украины. "Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - заверил пресс-секретарь Высокого представителя