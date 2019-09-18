В "Голосе Украины" опубликовали постановление о роспуске ЦИК

Постановление Верховной Рады Украины N 90-IX о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК опубликовано в газете "Голос Украины".

"Согласно пункту 21 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 311 Закона Украины "О Центральной избирательной комиссии" и несмотря на мотивированное представление Президента Украины, Верховная Рада Украины постановляет", - говорится в документе.

Следовательно, постановляется:

1. Прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии.

В связи с этим уволить с должностей членов Комиссии:

Басалаеву Аллу Валентиновну

Бернацкую Наталью Илларионовну

Вербенского Михаила Георгиевича

Диденко Олега Николаевича

Евстигнеева Андрея Сергеевича

Ефремову Ирину Алексеевну

Желтову Ольгу Николаевну

Конопольського Олега Николаевича

Кустову Светлану Николаевну

Лотюк Ольгу Степановну

Махницкую Екатерину Григорьевну

Плукаря Виталия Владимировича

Радченко Евгения Владимировича

Слипачук Татьяну Владимировну

Шипилова Леонтия Николаевича

Юзькову Татьяну Леонидовну

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

По материалам Vector News