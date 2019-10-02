В ГПУ открестились от подготовки подозрения Порошенко

У пресс-службы Генеральной прокуратуры нет информации о подготовке правоохранителями подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко и ряду бывших и действующих народных депутатов.

"У нас нет никакой информации по этому поводу", - сообщили "Радио Свобода" в прокуратуре.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что правоохранители готовят Порошенко, который в настоящее время является народным депутатом Верховной Рады IX созыва, подозрении в злоупотреблении властью.

В прошлом месяце НАБУ сообщило об открытии уголовного производства против Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Открыть дело по факту возможного злоупотребления властью Бюро обязал Соломенский районный суд Киева. Уголовное производство начали 23 августа.

Госбюро расследований расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Адвокат Порошенко отмечал, что его клиент проходит как свидетель в двух делах, в остальных - у него нет процессуального статуса.

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.

По материалам: Радіо Свобода, Зеркало недели. Украина