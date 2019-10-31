В Киеве началось заседание Комиссии "Украина-НАТО"
2019-10-31 10:04
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в заседании Комиссии Украина-НАТО, проходящем в Киеве. В заседании председательствует Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Присутствуют также послы 29 стран-членов НАТО и представитель Северной Македонии, которая скоре присоединится к Альянсу.
Мероприятие проходит в Мариинском дворце в столице.
Напомним, НАТО запускает новую инициативу, которая заключается в координации и объединении всех форматов сотрудничества с Украиной более согласованным и еще более последовательным способом.