В Кремле не определились с датой встречи в "нормандском формате"

Информация о проведении саммита "нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности, согласованной даты пока нет

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "ДС" со ссылкой на РИА Новости.

По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности.

"Это не так, даты пока нет", - отметил Песков.

Отметим, сегодня появилась информация о том, что встреча в нормандском формате может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Зеленский и Путин встретятся с глазу на глаз.

Как сообщала "ДС", президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина со своей стороны выполняет все условия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки".