В Кремле отреагировали на начало разведения сил на Луганщине

В Кремле назвали "хорошей новостью" начало разведения сил и средств на участке вблизи Золотого на Луганщине, которое стартовало сегодня днем. Помощник российского президента Владислав Сурков заявил о том, что после Золотого нужно сразу развести силы и в Петровском Донецкой области.

"Хорошая новость. На участке в Золотом стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил... Если все получится в Золотом, нужно сразу приступить к аналогичным процедурам в Петровском. После чего, не теряя темпа, начать подготовку к "нормандскому саммиту", - сказал Сурков "ТАСС".

Утром 29 октября глава МИД Вадим Пристайко сообщил о начале разведения сил и средств возле Золотого Луганской области. В штабе ООС эту информацию сначала отрицали, но позже подтвердили.

Разведение в Золотом, Станице Луганской (Луганская область) и Петровском (Донецкая область) неоднократно согласовывалось в Минске, но срывалось при попытке реализации. Летом этого года войска развели в районе Станицы Луганской, после чего на заседании 1 октября Трехстороння контактная группа согласовала разведение еще на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе.

Отвод украинских войск от линии разграничения является одним из условий Кремля для проведения саммита в "Нормандском формате". При этом гарантировать зеркальный отвод оккупационных войск в Кремле отказались.

Против отвода украинских военных выступили ветераны и добровольцы российско- украинской войны, а также мирные жители прифронтовых населенных пунктов. Первые считают разведение капитуляцией в войне с Россией, вторые опасаются расправы боевиков после ухода украинских военных со своих позиций.

Но президент Владимир Зеленский лично гарантировал безопасность жителям "серой зоны" после отвода украинских военных на позиции 2016 года. А глава Верховной Рады Дмитрий Разумков возложил ответственность за их безопасность на полицию и Национальную гвардию, которые вместе с пограничниками останутся там после разведения.

По материалам: ТАСС, "Зеркало недели. Украина".