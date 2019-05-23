В КСУ не поступало представление от Рады по указу Президента о роспуске парламента

Конституционный суд Украины еще не поступало представление от народных депутатов относительно указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Конституционного суда Украины.

"Сейчас нам еще не поступало никаких представлений, мы ждем. Обычно, у нас такая практика, что народные депутаты анонсируют гораздо раньше то, что они принесут представление, чем то время, когда они его к нам приносят. У них еще есть процедура подписей, подготовка всего пакета документов, поэтому пока нет", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Верховной Раде начали собирать подписи под обращением в Конституционный суд относительно указа Президента о роспуске парламента.

Как сообщал УНН, Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает обращение народных депутатов в Конституционный суд относительно указа Президента о роспуске парламента.