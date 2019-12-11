В "ЛНР" недовольны продлением закона об особом статусе Донбасса

Продление действия закона об особом статусе Донбасса якобы будет бессмысленным. Об этом заявил представитель ОРЛО в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Родион Мирошник.

Он считает, что Верховная Рада должна не просто продлить действие закона, а якобы закрепить особый статус в Конституции Украины.

"Хоть какой-то смысл имеет только пакет: пролонгация действия закона, подготовка изменений, их согласование с "республиками", принятие и публикация", - уверяет Мирошник.

Он считает, что без закрепления особого статуса в Конституции это положение будет противоречить Основному Закону и может быть отменено "первым же судом".

Также Мирошник уверяет, что Рада была просто вынуждена продлить действие закона, потому что в противном случае Украине пришлось бы "фактически выйти из Минских соглашений и получить недовольство Запада". По матриалам https://donpress.com