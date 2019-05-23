В МИД сообщили, что подавали депутатов на ранг посла по инициативе Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подавал кандидатуры народных депутатов от БПП Владимира Арьева и Артура Герасимова, а также нардепа от Народного фронта Георгия Логвинского для назначения им ранга чрезвычайного и полномочного посла, сообщили 23 мая в МИД Украины на запрос "Европейской правды".

В министерстве отметили, что министр еще 26 апреля обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о ранге посла для трех депутатов, отметив, что ответственность за это решение несет президент.

"МИД не уполномочен предоставлять правовую оценку актам президента Украины", - говорится в обращении.

В объяснениях МИД просьбу министра назвали "формальной".

"Упомянутое предложение было формально внесено с целью отметить роль этих лиц в продвижении интересов Украины и противодействия российской агрессии и не предполагало дальнейшего осуществления ими деятельности в системе дипломатической службы Украины", - отметили в МИДе.

В завершающие дни своей каденции Порошенко вручил ряд наград, отличий и предоставил ранг чрезвычайного и полномочного посла главе делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Герасимову, главе делегации Украины в ПАСЕ Арьеву и его заместителю Логвинскому. Указ о вручении дипломатического статуса двум первым нардепам Порошенко подписал 18 мая, по Логвинскому, - 19 мая.

В дипломатическом корпусе раскритиковали решение Порошенко присвоить высокий дипломатический ранг политикам из президентской коалиции. Также высказывались сомнения по поводу правомерности этого решения. По материалам Гордон.