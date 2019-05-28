В Минюсте объяснили, можно ли отменить досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы могут быть отменены в любой день до даты их проведения. Такое заявление сделал начальник главного территориального управления юстиции Киева Станислав Куценко.

По его словам, окончательное решение касательно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента должен вынести Конституционный суд.

Он также отметил, что процедура обжалования указа продолжается, однако остановить избирательный процесс уже невозможно.

"Сначала президент издает указ, а потом в суде рассматривают легитимность его принятия. Однако Центризбирком на выполнение указа президента Украины уже запустил избирательный процесс. Уже партии могут за себя агитировать. Появилась информация, что можно обращаться в органы ведения реестра для того, чтобы изменить место голосования, уточнить себя в списках и тому подобные вещи", - подчеркнул Куценко.

Вместе с тем он объяснил, что процедура обжалования должна пройти через два суда.

"По процедуре, сначала Верховный суд Украины устанавливает, на законных ли основаниях был издан указ. А потом Конституционный суд устанавливает, был ли он легитимным. Это фактически два этапа, - заявил Куценко. - Второй этап, когда Конституционный суд будет устанавливать соответствие президентского указа законодательству, может быть долгим процессом - более 60 дней. Если решение Конституционного суда будет до даты проведения выборов, избирательный процесс будет остановлен. Если после - это уже не будет иметь никакого значения".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на печать и доставку избирательных бюллетеней для проведения парламентских выборов 21 июля необходимо потратить примерно 295 миллионов гривен. По материалам MIGnews.com.ua