В "Народном фронте" считают, что Зеленский должен принести присягу не в день траура 19 мая - Бурбак

Фракция "Народный фронт" считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен принимать присягу в торжественной атмосфере, а не в День памяти жертв политических репрессий 19 мая, отмечает глава фракции Максим Бурбак.

"В день траура, 19 мая, мы должны склонить головы в скорби и заявить, что никогда не допустим диктатуры или реванша московской гегемонии. Вместе с тем, считаем, что новый президент Владимир Зеленский должен принять присягу главы государства в торжественной атмосфере. Для этого подойдет и другой день", - сказал он на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

Как сообщалось, сам В.Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая. По материалам Интерфакс-Україна