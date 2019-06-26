В Одессе "Оппозиционная платформа - За жизнь" в полном составе присоединилась к "Оппоблоку"

"Оппозиционную платформу - За жизнь" покинули все партийные организации Одесской области, сообщается на сайте Оппозиционного блока.

Соответствующее заявление сделал сегодня председатель областной организации партии "За жизнь" Николай Пундик во время пресс-конференции в Одессе. По словам Николая Пундика, такое решение было единогласно поддержано на собраниях областной, городской и районных партийных организаций.

Основной причиной этого поступка, по его словам, стало то, что в проходную часть списка включен одиозный политик с откровенно профашистскими взглядами Илья Кива.

"Одесская региональная организация "Оппозиционной платформы - За жизнь" неоднократно обращала внимание на то, что реальная деятельность руководства партии не соответствует тем целям и задачам, которые ставились при ее создании, и не отражает интересы граждан, которые связывали с партией свои надежды. К сожалению, практика чиновничьего, управленческого самоуправства и самодурства не только не прекратилась, но и наоборот, после президентских выборов она вошла в систему. Партия фактически превратилась в частную лавочку, в которой в розницу и оптом торгуют всем: местами в списке, избирательными округами, должностями и региональными партийными организациями", - зачитал открытое заявление Николай Пундик.

"Сегодня наступил момент, когда терпеть стало невозможно. Включение в проходной части списка откровенных пособников прошлой власти, откровенных нацистов делает невозможным наше дальнейшее пребывание в данной организации. Наше решение утверждено как единогласное. Мы заявляем о своем присоединении и призываем наших сторонников голосовать за Оппозиционный блок", - подытожил председатель областной организации партии "За жизнь". По материлам Обозреватель.