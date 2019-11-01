В октябре 13 нардепов пропустили 90% голосований Рады, - КИУ

Почти не голосовали за прошедший месяц 13 народных депутатов, один из них ни разу не присутствовал в Раде во время голосований

Такие данные приводит Комитет избирателей Украины.

Они проанализировали показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в октябре.

Так, на протяжении октября почти не голосовали 13 народных депутатов, которые пропустили более 90% голосований (не была нажата "за", "против" или "воздержался"). Один из них не проголосовал ни разу - это Виталий Данилов из ВО "Батькивщина".

По данным сайта ВРУ, он отсутствовал на заседаниях Рады в октябре по неизвестным причинам. Что касается остальных 12 депутатов, то их показатели участия в голосованиях таковы:

Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований; Александр Герега (группа "За будущее") - 2%; Андрей Деркач (внефракционный) - 2%; Антон Яценко ( "За будущее") - 3%; Юлия Левочкина (ОПЗЖ) - 4%; Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%; Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%; Сергей Тарута (ВО "Батькивщина") - 6%; Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%; Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%; Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%; Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть не из-за болезни, отпуска или командировки).

По сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько уменьшилось (17 в сентябре на 13 в октябре).

Всего за месяц произошло почти полтысячи голосований - 476.

В частности, ВРУ восстановила ответственность за незаконное обогащение, приняла закон об обличителях коррупции, проголосовала за основу закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам и об управлении газотранспортной системой.

С 1 ноября народных депутатов будут штрафовать за пропуски без уважительных причин в течение месяца более 30% голосований на пленарных заседаниях и более 50% заседаний комитета Рады, в состав которого он избран. По материалам Еспресо TV